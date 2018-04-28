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Son Dakika! Adil Öksüz'ün Yeğeni, FETÖ Belgelerini Kargolarken Yakalandı

SON DAKİKA! ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ, FETÖ BELGELERİNİ KARGOLARKEN YAKALANDI

Son dakika! İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Son Dakika! Adil Öksüz'ün Yeğeni, Fetö Belgelerini Kargolarken Yakalandı(10/10)6

İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı. Kargoda, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kritik isimlerden olan Adil Öksüz'e dair bazı belgeler olduğunu iddia ediliyor.

ÖKSÜZ VE ÇEVRESİNE AİT BELGELER VARDI

TRT Haber'in aktardığına göre kargonun içinde FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kilit isimlerinden Adil Öksüz ve yakın çevresine ilişkin bilgiler yer alıyordu.

FETÖ'nün en kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu tahmin ediliyor.

63 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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