Son Dakika! Ak Parti, Erdoğan'ın Adaylığı İçin 316 İmza İle Grup Kararı Aldı
Deniz Baykal Dönüyor! 24 Haziran Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Yaptı
Fenerbahçe'den Anıtkabir'e Ziyaret
Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek
Trt Dizisinde İzleyiciyi Yerinden Zıplatan Sahne!
Meb Müjdeyi Verdi: 5 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atanacak
Havada Büyük Panik! Sarhoş Yolcu Uçağın Kapısını Açmaya Çalıştı
Bir Anlık Sinirle Paylaştığı Yazı, Orçun'un Başını Yaktı
Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi Sürüyor! Polis 4 Kişiyi Gözaltına Aldı
Türkiye Defterini Kapattı, Avrupa'dan Gelen Teklifi Düşünüyor
Bahçeli'den Fetö'cü Seçmen İddiası: 100 Bin İmza Araştırılsın
1,5 Metre Yüksekliğinde! Salyangozu Andıran Kaya Şaşkına Çevirdi
İtfaiyeci Isırılmasını Aldırış Etmedi, Arıları Çıplak Elle Böyle Topladı
Reuters'tan 4'lü İttifakla İlgili Flaş İddia: Bugün Atılması Beklenen İmza Hafta Sonuna Kaldı
Ünlü Futbolcu Gabriel Paletta, Kaçırdığı Penaltıyla Alay Konusu Oldu
Nesli Tükenmekte Olan Semenderler Köylünün İçme Suyundan Çıktı!
Erdoğan Harekete Geçti! Dünya Türkiye'yi Konuşacak
Güzellik Takıntım Yok Diyerek Makyajsız Halini Paylaştı
Güney Kore'de Olan Erdoğan, Ayla Filminin Gerçek Kahramanı Eunja Kim İle Buluştu
Londra'da Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var

Son Dakika! AK Parti, Erdoğan'ın Adaylığı için 316 İmza ile Grup Kararı Aldı

SON DAKİKA! AK PARTİ, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN 316 İMZA İLE GRUP KARARI ALDI

Son dakika! AK Parti, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için 316 imza ile grup kararı aldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Son Dakika! Ak Parti, Erdoğan'ın Adaylığı İçin 316 İmza İle Grup Kararı Aldı(10/10)6

AK Parti, 316 imza ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmesi için grup kararı aldı.

MHP DE GRUP KARARI ALMIŞTI

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Ak  Parti  Erdoğan  In  Adaylığı  İçin  316  İmza  İle  
Grup  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER