SON DAKİKA! AK PARTİLİ 316 VEKİL ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERDİ
Son dakika... AK Parti'de 316 milletvekili Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi. AK Parti cuma günü Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacak.
AK Parti'de 316 milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi. AK Parti Cuma günü Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacak.
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Kaynak: haberinburada
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