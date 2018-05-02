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Son Dakika! AK Partili 316 Vekil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Verdi

SON DAKİKA! AK PARTİLİ 316 VEKİL ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERDİ

Son dakika... AK Parti'de 316 milletvekili Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi. AK Parti cuma günü Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacak.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Son Dakika! Ak Partili 316 Vekil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Verdi(5/10)1

AK Parti'de 316 milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi. AK Parti Cuma günü Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacak.

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Kaynak: haberinburada



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