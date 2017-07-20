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SON DAKİKA! AK PARTİ'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ BELLİ OLDU


Son Dakika! AK Parti'nin Yeni Genel Sekreteri Belli Oldu
Tarih : 20 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Son Dakika! Ak Parti'nin Yeni Genel Sekreteri Belli Oldu(7/10)3

AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti'de yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den boşalan Genel Sekreterlik görevine Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin getirildi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine ise Harun Karacan getirildi.

Ayrıntılar Geliyor...

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

20 Nisan 1979'da Çanakkale Çan'da doğdu. Baba adı Feti, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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