SON DAKİKA! AKAR, GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA İFADE VERDİ
Orgeneral Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "katılan" sıfatıyla ifade verdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Genelkurmay "çatı" davasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi. Akar, "15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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