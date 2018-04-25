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Son Dakika! Akşener-Kılıçdaroğlu Görüşmesi Bitti, Akşener Yine Cumhurbaşkanı Adayıyım Dedi
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Son Dakika! Akşener-Kılıçdaroğlu Görüşmesi Bitti, Akşener Yine Cumhurbaşkanı Adayıyım Dedi

SON DAKİKA! AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ BİTTİ, AKŞENER YİNE CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM DEDİ

Son Dakika! CHP Genel Merkezi'ndeki kritik zirve sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Akşener sözlerinin başında Cumhurbaşkanlığı adaylığını yine vurguladı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Son Dakika! Akşener-Kılıçdaroğlu Görüşmesi Bitti, Akşener Yine Cumhurbaşkanı Adayıyım Dedi(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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