Son dakika! Ankaralı merkezli 20 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda, kapatılan okullarda görev yapan 92 öğretmen için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

20 İLDE OPERASYON: 92 ÖĞRETMENE GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği" belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada