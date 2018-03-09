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Son Dakika! Ankara Merkezli 20 İlde Fetö Operasyonu: 92 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı
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Son Dakika! Ankara Merkezli 20 İlde FETÖ Operasyonu: 92 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı

SON DAKİKA! ANKARA MERKEZLİ 20 İLDE FETÖ OPERASYONU: 92 ÖĞRETMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

Son dakika! Ankaralı merkezli 20 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda, kapatılan okullarda görev yapan 92 öğretmen için gözaltı kararı çıkarıldı.

Tarih : 09 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Son Dakika! Ankara Merkezli 20 İlde Fetö Operasyonu: 92 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı(9/10)5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

20 İLDE OPERASYON: 92 ÖĞRETMENE GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği" belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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