SON DAKİKA! ANKARA'DA 4 FETÖ SANIĞI, DURUŞMA SALONUNDAN KAÇTI
Son dakika! Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı, duruşma salonundan kaçtı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuksuz 19 sanığın tutuklanmasına, tutuklu 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi. Ara kararın açıklanması sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen 4 sanık hakkında yakalama emri çıkartıldı.
5'İ FİRARİ 307 SANIK YARGILANDI
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakı okudu.
TUTUKSUZ 19 SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak tutuklanmalarına hükmetti.
DURUŞMA SALONUNDAN KAÇTILAR
Ara karar açıklandığı sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.
Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıklar Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu'nun, "tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması"nı göz önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.
Davanın görülmesine 9 Nisan Pazartesi devam edilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
- Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
- Ölümcül Hastalığını Köpeği Fark Etti! Burnu Alınınca Hayata Tutundu
- Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar