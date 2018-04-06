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Son Dakika! Ankara'da 4 FETÖ Sanığı, Duruşma Salonundan Kaçtı

SON DAKİKA! ANKARA'DA 4 FETÖ SANIĞI, DURUŞMA SALONUNDAN KAÇTI

Son dakika! Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı, duruşma salonundan kaçtı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Son Dakika! Ankara'da 4 Fetö Sanığı, Duruşma Salonundan Kaçtı(7/10)3

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuksuz 19 sanığın tutuklanmasına, tutuklu 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi. Ara kararın açıklanması sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen 4 sanık hakkında yakalama emri çıkartıldı.

5'İ FİRARİ 307 SANIK YARGILANDI

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakı okudu.

TUTUKSUZ 19 SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak tutuklanmalarına hükmetti.

DURUŞMA SALONUNDAN KAÇTILAR

Ara karar açıklandığı sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıklar Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu'nun, "tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması"nı göz önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 9 Nisan Pazartesi devam edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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