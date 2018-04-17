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Son Dakika! MHP Lideri Bahçeli, erken seçim çıkışının ardından Adalet Bakanı Gül ile görüşüyor

Tarih : 17 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Son Dakika! Ankara'da Sürpriz Zirve! Bahçeli, Adalet Bakanı Gül İle Görüşüyor(7/10)3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından Ankara'da dikkat çeken görüşme... Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile makamında görüşüyor.

GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN MAKAM ODASINDA

Görüşme Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında gerçekleşiyor.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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