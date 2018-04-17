SON DAKİKA! ANKARA'DA SÜRPRİZ ZİRVE! BAHÇELİ, ADALET BAKANI GÜL İLE GÖRÜŞÜYOR
Son Dakika! MHP Lideri Bahçeli, erken seçim çıkışının ardından Adalet Bakanı Gül ile görüşüyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından Ankara'da dikkat çeken görüşme... Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile makamında görüşüyor.
GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN MAKAM ODASINDA
Görüşme Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında gerçekleşiyor.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Bogdanovic, Baskonia Maçı İçin İstanbul'da
- Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Pogba'yı Satış Listesine Koydu
- Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi
- İngiltere Liginden Gelen Futbolcu Emnes, Süper Ligde De Tutunamadı
- Beşiktaş'ta Negredo'nun Her Golü 1,6 Milyon Liraya Mal Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar