Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'de bir adaya bayrak diken Yunanistan'a sert çıktı. Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Bayrak krizi ile ilgili şunları söyledi:

"İYİ VE KÖTÜ GÜNDE BİR ARADA OLMALIYIZ"

Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunanistan'la ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte adımlar da attık. Cumhurbaşkanımızın 65 yıl sonra Atina'ya yaptığı ziyaret sembolik ve anlamlıydı. Faydalı da oldu. En son Yunan uçağı düştüğü zaman Başbakanımız, Çipras'ı aradı ve üzüntülerini iletti. İki komşuyuz ve iyi, kötü günde bir arada olmamız gerekiyor. Sorunlu konularımız var mı, var. Ancak görüş ayrılıklarını tırmandırmadan üstesinden gelmemiz lazım. Kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar ve kayalıklar var. Yapılması gereken şey, gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır.

"BİR KAZA ÇIKABİLİR"

Biz söylüyoruz her zaman, tehlikeli adımlar atmayın, bir kaza çıkabilir. Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Dün akşam da Yunan bayrağı asılmış, komandolarımız gitti aldı, yine alır. Ama bunlara ne gerek var. Krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zamanda karşılığını alıyorlar. Bu popülizmin Yunanistan'a da bir faydası yok. İkili ilişkilerimizi somut projelerle daha da güçlendirmenin yolunu tercih etmemiz lazım.

Kaynak: haberinburada