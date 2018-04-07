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Son Dakika! Antalya'da Yemekten Zehirlenen Çok Sayıda Asker Hastaneye Kaldırıldı

SON DAKİKA! ANTALYA'DA YEMEKTEN ZEHİRLENEN ÇOK SAYIDA ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika... Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Son Dakika! Antalya'da Yemekten Zehirlenen Çok Sayıda Asker Hastaneye Kaldırıldı(8/10)4

Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlere serum bağlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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