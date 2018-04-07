SON DAKİKA! ANTALYA'DA YEMEKTEN ZEHİRLENEN ÇOK SAYIDA ASKER HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika... Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlere serum bağlandı.
Kaynak: haberinburada
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