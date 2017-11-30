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SON DAKİKA... BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ ÖĞRENCİ 5 YARALI


Son Dakika... Bağcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 1'i Öğrenci 5 Yaralı
Tarih : 30 Kasım 2017, 21:50
Puan Ver : Son Dakika... Bağcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 1'i Öğrenci 5 Yaralı(7/10)3

Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu çıkış saatinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri öğrenci olmak üzere 5 kişi yaralandı.

OKUL ÇIKIŞ SAATİNDE ÇATIŞTILAR

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Namık Kemal Caddesi Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışı sırasında Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

ÖĞRENCİLER KORKUYLA KAÇIŞTI

Silah sesini duyan vatandaşlar ve öğrenciler, korkarak hızlı bir şekilde kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda asayiş ve Özel Harekat Polisi sevk edildi. Çatışmanın olduğu yere gelen Özel Harekat Polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİRİ ÖĞRENCİ 5 YARALI

Çatışmada yaralanan biri öğrenci 5 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinden kaçan kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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