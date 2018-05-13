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Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız

SON DAKİKA! BAHÇELİ AF KONUSUNDA KARARLI: SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Son Dakika! Devlet Bahçeli'nin af çıkışı için Erdoğan "Kendi görüşüdür. Bizim böyle bir düşüncemiz yok" demişti. Bahçeli'den yeni açıklama geldi: Bu konuda kararlıyız, sözümüzün arkasındayız.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız(10/10)6

Devlet Bahçeli af çıkışından geri adım atmıyor.

Dün yaptığı açıklamada af çıkması gerektiğini söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmuştu. Erdoğan "Bu Sayın Bahçeli'nin kendi görüşüdür. Bizim böyle bir düşüncemiz yok" demişti.

"ALLAH'IN İZNİYLE AFFIN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Bahçeli'den bu sözlerin ardından yeni açıklamalar geldi. Af konusunda ısrarcı olduklarının altını çizen MHP Lideri "Biz bu konuda kararlıyız ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izni ile affın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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