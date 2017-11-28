MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Reza Zarrab davası ile ilgili sert sözler söyleyen Bahçeli, "Bu kirli şahıs Türkiye'ye iade edilmeli, Türkiye'de yargılanmalı en ağır şekilde cezalandırılmalı ve Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır" dedi.

ZEHİR ZEMBEREK ZARRAB SÖZLERİ: ŞARLATAN İADE EDİLMELİ

Bahçeli, "Yargılama hukuki olmaktan çıkmış siyasileşmiştir. Zarrab denilen şarlatan ABD kanunlarına göre suç işlediyse yargılansın, buna kim itiraz edebilir? Bu kirli şahıs bu suçlar için Türkiye'ye iade edilmeli, ABD elindeki belgeleri vermeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. anığı, tanığı, itirafçısı, yargıcı ile Türkiye'yi hedef alan bir komplo senaryosu sahneye konulmuştur. Zarrab denilen şarlatan bir suç işlediyse yargılansın ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır. " diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasında o kısım

"Şu sıralarda ABD'de süren bir yargı süreci vardır. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan İran kökenli karanlık bir şahıs üzerinden adeta Türkiye yargılanmak, sanık sandalyesine oturtulmak istenmektedir. ABD'deki dava siyasallaşmıştır. Sanığı, tanığı, itirafçısı, yargıcı ile Türkiye'yi hedef alan bir komplo senaryosu sahneye konulmuştur. Zarrab denilen şarlatan bir suç işlediyse yargılansın ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Bu kirli şahıs, bu suçlar için Türkiye'ye iade edilmeli, ABD bu konuda elindeki bilgi ve belgeleri Türkiye'ye vermelidir. Yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır.

"EKONOMİMİZ AĞIR YARA ALIRSA BUNDAN KİM RANT DEVŞİRECEK"

Ekonomimiz ağır yara alırsa, bundan kim kazançlı çıkacaktır. Kim siyasi rant devşirecektir. Siyaset adam gibi yapılır. Türkiye'nin haysiyeti üzerinden siyaset olmaz. Türklüğün geleneğinde pusu kültürüne yer yoktur. FETÖ ihaneti yeni melanetler peşinde koşarken bu alçakların değirmenine su taşımak ne ile izah edilecektir.

"ZARRAB KİMDİR Kİ..."

Zarrab kimdir ki Türkiye'ye aba altından sopa göstermek istenmektedir. Bizim ABD'nin yargı sisteminden öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz korumazsak Türkiye'yi bekleyen akıbet dış güçlerin fiilen mandası altına girmek olacaktır. Türkiye'yi hedef alan komplo kumpas ve suikastlar karşısında milli bir duruş sergilemek zorunluluktur. "

Kaynak: haberinburada