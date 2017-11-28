Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Son Dakika! Bahçeli'den Zehir Zemberek Sözler: Zarrab İade Edilsin, Türk Vatandaşlığından Çıkarılsın

SON DAKİKA! BAHÇELİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: ZARRAB İADE EDİLSİN, TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILSIN

Bahçeli, "Zarrab denilen şarlatan Türkiye'ye iade edilmeli, Türkiye'de yargılanmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalı ve Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır" dedi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 14:10
Puan Ver : Son Dakika! Bahçeli'den Zehir Zemberek Sözler: Zarrab İade Edilsin, Türk Vatandaşlığından Çıkarılsın(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Reza Zarrab davası ile ilgili sert sözler söyleyen Bahçeli, "Bu kirli şahıs Türkiye'ye iade edilmeli, Türkiye'de yargılanmalı en ağır şekilde cezalandırılmalı ve Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır" dedi.

ZEHİR ZEMBEREK ZARRAB SÖZLERİ: ŞARLATAN İADE EDİLMELİ

Bahçeli, "Yargılama hukuki olmaktan çıkmış siyasileşmiştir. Zarrab denilen şarlatan ABD kanunlarına göre suç işlediyse yargılansın, buna kim itiraz edebilir? Bu kirli şahıs bu suçlar için Türkiye'ye iade edilmeli, ABD elindeki belgeleri vermeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. anığı, tanığı, itirafçısı, yargıcı ile Türkiye'yi hedef alan bir komplo senaryosu sahneye konulmuştur. Zarrab denilen şarlatan bir suç işlediyse yargılansın ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır. " diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasında o kısım

"Şu sıralarda ABD'de süren bir yargı süreci vardır. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan İran kökenli karanlık bir şahıs üzerinden adeta Türkiye yargılanmak, sanık sandalyesine oturtulmak istenmektedir. ABD'deki dava siyasallaşmıştır. Sanığı, tanığı, itirafçısı, yargıcı ile Türkiye'yi hedef alan bir komplo senaryosu sahneye konulmuştur. Zarrab denilen şarlatan bir suç işlediyse yargılansın ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Bu kirli şahıs, bu suçlar için Türkiye'ye iade edilmeli, ABD bu konuda elindeki bilgi ve belgeleri Türkiye'ye vermelidir. Yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır.

"EKONOMİMİZ AĞIR YARA ALIRSA BUNDAN KİM RANT DEVŞİRECEK"

Ekonomimiz ağır yara alırsa, bundan kim kazançlı çıkacaktır. Kim siyasi rant devşirecektir. Siyaset adam gibi yapılır. Türkiye'nin haysiyeti üzerinden siyaset olmaz. Türklüğün geleneğinde pusu kültürüne yer yoktur. FETÖ ihaneti yeni melanetler peşinde koşarken bu alçakların değirmenine su taşımak ne ile izah edilecektir.

"ZARRAB KİMDİR Kİ..."

Zarrab kimdir ki Türkiye'ye aba altından sopa göstermek istenmektedir. Bizim ABD'nin yargı sisteminden öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz korumazsak Türkiye'yi bekleyen akıbet dış güçlerin fiilen mandası altına girmek olacaktır. Türkiye'yi hedef alan komplo kumpas ve suikastlar karşısında milli bir duruş sergilemek zorunluluktur. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Bahçeli  Den  Zehir  Zemberek  Sözler  Zarrab  İade  Edilsin  Türk  
Vatandaşlığından  Çıkarılsın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER