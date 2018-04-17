MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ve tarih önerisine, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi. Bozdağ, "Yetkili organlarda değerlendirilir." dedi.

"BEN DE SİZİNLE BİRLİKTE ÖĞRENDİM"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.

Kaynak: haberinburada