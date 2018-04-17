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Son Dakika! Bahçeli'nin Erken Seçim Teklifine Erdoğan'dan Yanıt: Yarın Kendisiyle Görüşeceğiz

SON DAKİKA! BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE ERDOĞAN'DAN YANIT: YARIN KENDİSİYLE GÖRÜŞECEĞİZ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifine "Şu an itibarıyla bir yorumum olmayacak. Yarın kendisiyle görüşeceğiz." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Son Dakika! Bahçeli'nin Erken Seçim Teklifine Erdoğan'dan Yanıt: Yarın Kendisiyle Görüşeceğiz(6/10)2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile yarın görüşeceğiz." dedi.

"YARIN KENDİSİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şu an itibarıyla bir yorumum olmayacak ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi.

ERDOĞAN'IN PROGRAMINDA YOKTU

Erdoğan'ın sözlerini aktaran Ciner Medya Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, görüşmenin Erdoğan'ın programında olmadığını, Bahçeli'nin erken seçim çıkışı yapmadan önce randevunun alınmış olabileceğini söyledi.

BOZDAĞ: YETKİLİ ORGANLARDA DEĞERLEDİRİLİR

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

ADALET BAKANI: KURULLAR DEĞERLENDİRİR

Konuyla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, "Bahçeli'nin teklifini kurullar değerlendirir." dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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