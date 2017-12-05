Son dakika... Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 450 bin taşeron işçinin koşulsuz olarak 3 ay içerisinde kadroya alınacağı müjdesini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Sarıeroğlu, 450 bin taşeron işçinin 3 ay içerisinde kadroya alınacağı müjdesini verdi.

"450 BİN TAŞERON AMASIZ - FAKATSIZ KADROYA ALINACAK"

İşte Sarıeroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanımızın bana ilk talimatıydı. "2018'e girmeden önce bu taşeron işini halledeceğiz" dedi, o gün talimatı almıştık. Zaten sahadan bildiğimiz konulardı. Talepleri tespit etmiştik. İnşallah karşılamışızdır. 900 bin emekçimizin ailesine dokunan bir düzenleme oldu.

450 bin çalışanımızın tamamını 'amasız-fakatsız' direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın.

İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler.

"MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ 4 AY DAHA UZATILACAK"

Personel alımına dayalı olarak ihaleleri artık bundan sonra kamuda ve belediyelerimizi devreden çıkarıyoruz.

Üçüncü düzenlememiz geçici veya mevsimlik işçiler. Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz.

Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı BİT'in (Belediye İktisadi Teşekkülü) işçisi elemanı olacaklar.

Dördüncü düzenlememiz de yine çok büyük bir alan. 4C'de çalışan, özelleştirmeden gelenler... TÜİK'teki kardeşlerimiz bizler var mıyız diye, Meclis'te 4C'de çalışanlar var. YSK'da da var.

Evet onlar da var, onları da dahil ettik sürecin içerisine. Onlar da 4B'li olarak çalışma hayatlarına devam edecekler.

"TAŞERONLARIN DEVİRLERİ KIDEMLERİYLE BİRLİKTE YAPILACAK"

Hedefimiz taşeron çalışmayı kamunun gündeminden kaldırmak olduğu için 'asıl iş - yardımcı iş' ayrımı yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığından itibaren bu kapsamın içinde olacaklar. Sürekli çalışma şekline sahip olanlar... Mesela askerde olanlar, doğum izninde olan veya hastalık nedeniyle rapor sebebiyle taşeronda çalışıp şu anda askıda olanlar olabilir, biz bu kardeşlerimizi de dahil ettik. Sözleşmesi askıda olanlar içi rahat etsin. Döndükten sonra kadrolu şekilde çalışmalarını sağlayacağız.

Eğer emekçi kardeşlerimizi çıkarıp başkasını sokmaya çalışırlarsa kapsam dışı olacak.

Emekli yaşı gelenler kapsam dışında mı kalacak? biz çalışan lehine düzenleme içinde olduk. Emeklilik hak kazanma, yaşı geçmiş olabilir ama maaş almaya hak kazanamayanlar olabilir. Emekli maaşı almaya hak kazanıncaya kadar kadrolu işçi olarak devam edecekler.

Biz şu anda taşeron şirketlerinden devir alacağız. Devir şeklinde, iş kanununda yer alan çalışma şekli bu. Kıdemleri, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte bu devirleri gerçekleştireceğiz.

Böyle yaptığımız için, yıllık izinleri ve hakları temin edilmiş olacak.

"AYNI İŞ YERİNDE AYNI İŞİ YAPIYOR OLACAKLAR"

Hangi sendikadaysalar devam etme imkanları var. Toplu sözleşmenin devamını istedik ki bir kargaşa, bu geçiş sürecinde önümüzdeki iki sene süresince yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mevcut şartları koruyarak, ücret de buna dahil. Geçiş imkanı sağlamış olduk.

Taşeronda çalışan bir çok işçi kardeşimizde, şehir hastanelerinde kurulan illerde çalışanların sağlık bakanlığı ile bağlantı kesiliyordu. Daha önce çalışanların bu şehir hastanelerine geçişi olmuştu.

30 bin kişilik bir grubumuz vardı. Biz onların da geçişleri şehir hastanelerine geçmiş olsa da 30 bin kişilik sağlıktaki işçi kardeşlerimizi bu gruba aldık. Bugün çok fazla bu soru geldi.

Aynı iş yerinde aynı işi yapıyor olacaklar. Öyle bir şey olduğu zaman işin içinden çıkmamız mümkün olmaz. En ufak bir değişiklik yok.

İlkokul mezunundan yüksek lisansa tamamını aynı şekilde geçişini sağladık. Biz ayrımsız, hiçbir sınırlama koymadan mevcutta neyse aynı şekilde...

İşler aksamasın, süreç tamamen tamamlansın diyerek hep bakış açımız böyle oldu. Bu tarz talep gelirse olumlu bir cevap olmayacak. Çünkü 900 bin kişi olacak.

Kaynak: haberinburada