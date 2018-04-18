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Son Dakika! Başbakan Yıldırım: İyi Parti'nin Seçime Girip Giremeyeceğine YSK Karar Verercek

SON DAKİKA! BAŞBAKAN YILDIRIM: İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRİP GİREMEYECEĞİNE YSK KARAR VERERCEK

Son Dakika! 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım "İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih" dedi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Son Dakika! Başbakan Yıldırım: İyi Parti'nin Seçime Girip Giremeyeceğine Ysk Karar Verercek(9/10)5

24 Haziran seçimleri ile ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih" dedi.

Başbakan ayrıca "Seçim süreci hemen başlayacak. Meclis'e teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek" ifadelerini kullandı.

AKŞENER MEYDAN OKUDU

Seçime girip giremeyeceği belirsizliğini koruyan İyi Parti cephesinden de açıklama gelmişti. Genel Başkan Meral Akşener konu ile ilgili şunları söyledi:

'Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize.

BOZDAĞ: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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