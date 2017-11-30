Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü belgeleri de istedi.

"BELGELER YAZILI OLARAK İSTENMİŞTİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

28/11/2017 tarihinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yapmış olduğu konuşmasında; BELLWAY LTD isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezi'nden iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi CMK 332 maddesi kapsamında yazılı olarak istenmiştir.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı yakınlarının yurt dışı hesaplara para gönderdiğini idda etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bu iddiaları ispat et" çağrısı gelmişti. Erdoğan, ispat edilmesi durumunda kendisinin Cumhurbaşkanlığı'nı bırakarak siyasetten de çekileceğini söylemişti.

CHP lideri ise salı günkü grup toplantısında iddialarıyla ilgili olarak bazı belgeleri göstermiş, bazı isimleri ve gönderilen rakamları dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve belgelerde adı geçen bazı isimlerin de avukatı olan Ahmet Özel, belgelerin savcılığa teslim edilerek suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulunmuştu. Özel, kağıtların tamamının sahte olduğunu dile getirmişti.

Dün, CHP Parti Meclisi'nin ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bu konuda Meclis'e bir araştırma önergesi vereceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün konuya ilişkin açıklamasında 'Yurt dışına giden tek kuruş yok' açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada