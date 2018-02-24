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Son Dakika! BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti

SON DAKİKA! BM GÜVENLİK KONSEYİ, SURİYE'DE BİR AY İNSANİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Son dakika... BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın da onayıyla Suriye'de bir ay "insani ateşkes" ilan etme kararı aldı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti(6/10)2

BM Güvenlik Konseyi, daimi üye ve Esad rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın da onayıyla Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı.

"GÜVENLİ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların "güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir" bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "durumu ağır hasta ve yaralıların" tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan "gecikmeden" çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

TASARI, KUVEYT TARAFINDAN HAZIRLANDI

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

ATEŞKES KARARI ALINDI

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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