Son Dakika! Bolu merkezde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Bolu'da bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN ŞİDDETİ: 4,9

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre Bolu Yeşilcele merkezli deprem yerin 5,8 kilometre altında gerçekteşti. Saat 00.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.

DEPREM, DÜZCE, SAKARYA, KOCAELİ VE İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem Bolu dışında Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde de hissedildi. Öte yandan İstanbul'un Tuzla, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli gibi ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

Kaynak: haberinburada