SON DAKİKA! BURSA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çevre semtlerden de görünen yangının yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise çok sayıda araçla yangına müdahale etmeye çalışıyor.
PARLAYICI MADDELERİN ALEV ALMASIYLA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında başlayan yangın, parlayıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, şehrin bir çok noktasından görülüyor.
Ayrıntılar Geliyor...
Kaynak: haberinburada
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