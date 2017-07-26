Fatih Terim'in İstifasından Sonra Tff Şenol Güneş'e Teklif Götürdü
Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Fatih Terim Bıraktı, Arda Turan Dönüyor Mu?
Trump, Abd Ordusunu Translara Yasaklıyor
'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
Bir Camiyi 5 Gün Arayla 2 Kez Soyan Hırsıza Müezzinden İş Vaadi
Spor Bakanı'ndan Terim'in İstifasına İlk Yorum
Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu
Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu
Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabine Üyelerine Ve Milletvekillerine Toplantı Çağrısı
Yaşlı Adamı Öldüresiye Döven Gaspçı, İstanbul'da Balık Tutarken Kendini İfşa Etti
Darbeci Hain Yüzbaşı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kaçtı Deyip Vurun Emri Vermiş!
Tost Makinesi Bozulunca Servet Kazandı! Günde 500 Tane Satıyor
İncirlik'te 'tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı
Fransa'daki Orman Yangını Söndürülemiyor! 10 Bin Kişi Bölgeyi Terk Etti

Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu

SON DAKİKA! BÜYÜKELÇİLER KARARNAMESİ YAYINLANDI! MERVE KAVAKÇI KUALA LUMPUR'A ELÇİ OLDU

Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı. Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan olurken, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gün ise BM Daimi Temsilcisi oldu.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu(7/10)3

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu.

MERVE KAVAKÇI KUALA LUMPUR'A BÜYÜKELÇİ OLDU

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

Yaz kararnamesiyle atanan büyükelçilerden bazıları şöyle:

"La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı."

MERVE KAVAKÇI KİMDİR?

Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartıldı. Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı. 1999 yılında ABD'ye yerleşti. Halen Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Merve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuşmuştu.

KİTAPLARI

Başörtüsüz Demokrasi: Tarih İçinde Tarih

Örtünün Altında Kalanlar

Siyasetin Oyunu

Dünyanın Güzel İnsanları

Batı'da Müslüman Olmak

ÖDÜLLERİ

Yılın Annesi Ödülü: Ankara Başkent Kadın Platformu Ulusal Gençlik Organizasyonu (1999, Türkiye)

İnsanlığa Hizmet Ödülü: Haus der kulturellen Aktivitat und Toleranz (2000, Avusturya)

İnsan Haklarının Gelişmesi ve Müslüman Kadının Güçlenmesi Çabalarının Tanınmasında

Örnek Hizmet Ödülü Uluslararası Kadın ve Çocuk Derneği (2000, ABD)

En Başarılı Kadınların Tanınması NAACP/GWU (2004, ABD)

Sosyal Adalet Takdirname Belgesi New York Universitesi (2006, ABD)

Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı (Georgetown University) (2009, ABD)

Vefa Ödülü: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) (2011, Türkiye)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Büyükelçiler  Kararnamesi  Yayınlandı  Merve  Kavakçı  Kuala  Lumpur  A  Elçi  
Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER