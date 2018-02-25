SON DAKİKA! ÇEKYA'DA YAKALANAN SALİH MÜSLİM İLE İLGİLİ TÜRKİYE İLK ADIMI ATTI, İADESİ İSTENDİ
Son dakika! Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Harekete Dışişleri yetkilileri iadesi için işlem başlattı.
Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.
DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ
Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.
Kaynak: haberinburada
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