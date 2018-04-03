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Son Dakika! Centcom Komutanı Joseph Votel: Ypg Suriye'de Ana Ortağımız
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Son Dakika! CENTCOM Komutanı Joseph Votel: YPG Suriye'de Ana Ortağımız

SON DAKİKA! CENTCOM KOMUTANI JOSEPH VOTEL: YPG SURİYE'DE ANA ORTAĞIMIZ

Son Dakika! ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, "YPG Suriye'de ana ortağımız" dedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Centcom Komutanı Joseph Votel: Ypg Suriye'de Ana Ortağımız(10/10)6

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Kaynak: haberinburada



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