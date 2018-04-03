SON DAKİKA! CENTCOM KOMUTANI JOSEPH VOTEL: YPG SURİYE'DE ANA ORTAĞIMIZ
Son Dakika! ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, "YPG Suriye'de ana ortağımız" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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