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Son Dakika! Cezaevi Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Şehit, 15 yaralı

SON DAKİKA! CEZAEVİ ARACI UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ŞEHİT, 15 YARALI

Son Dakika...Karabük'te cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 asker şehit oldu. 15 kişi de yaralandı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Son Dakika! Cezaevi Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Şehit, 15 Yaralı(7/10)3

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.

CEZAEVİ ARACI UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ASKER ŞEHİT, 15 YARALI

Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre aşağı uçan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu. Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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