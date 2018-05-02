Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin anlaşmaya vardığı 24 Haziran seçimleri ittifakının protokolü netleşiyor.

CHP AYRICA TOPLANACAK

4 Partili ittifakın protokolü yarın 15,00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak. CHP Grubu ayrıca yarın 11:00' de Cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak.

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Kaynak: haberinburada