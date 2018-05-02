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Son Dakika! Chp, İyi Parti, Sp Ve Dp İttifakının Protokolü Yarın 15,00'te Açıklanacak
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Son Dakika! CHP, İyi Parti, SP ve DP İttifakının Protokolü Yarın 15,00'te Açıklanacak

SON DAKİKA! CHP, İYİ PARTİ, SP VE DP İTTİFAKININ PROTOKOLÜ YARIN 15,00'TE AÇIKLANACAK

Son dakika! 4 partili ittifakın protokolü yarın 15:00 te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Son Dakika! Chp, İyi Parti, Sp Ve Dp İttifakının Protokolü Yarın 15,00'te Açıklanacak(6/10)2

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin anlaşmaya vardığı 24 Haziran seçimleri ittifakının protokolü netleşiyor.

CHP AYRICA TOPLANACAK

4 Partili ittifakın protokolü yarın 15,00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak. CHP Grubu ayrıca yarın 11:00' de Cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak.

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Kaynak: haberinburada



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