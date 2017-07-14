CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, TBMM'de 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle yapılacak olan törene katılmayacaklarını açıkladı. Ağbaba, "AK Parti Genel Başkanı himayesinde yapılacak bu törene biz de Genel Başkanımız da katılmayacak. " dedi.

CHP'nin ayrıca 15 Temmuz için ayrı bir program düzenleyeceği öğrenildi.

KONUŞMA YAPACAKLAR LİSTESİNDE İSMİ YOKTU

15 Temmuz gecesi TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan TBMM'de yapılacak etkinlik programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı, konuşma yapacaklar isimler arasında yer almamıştı.

BAŞBAKAN, "BİZE DE DAVETİYE GELMEDİ" DEMİŞTİ

CHP bu konuyu eleştirmiş Başbakan Binali Yıldırım ise konuyla ilgili soruya, "Bize de davetiye gelmedi. Alınganlık yapmaya gerek yok" cevabını vermişti.

CHP'NİN ARDINDAN HDP DE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Ağbaba'nın ardından, HDP sözcüsü Baydemir de, gece yapılacak olan törene katılmayacaklarını ancak Genel Kurul'da olacaklarını açıkladı.

Kaynak: haberinburada