SON DAKİKA... CHP'NİN BELGELERLE İLGİLİ KOMİSYON TALEP ETTİĞİ ÖNERGE MECLİSTE REDDEDİLDİ
CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkardığı belgelerin araştırılması için komisyon kurulmasına dair önergesi Mecliste reddedildi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı yakınlarının yurt dışı hesaplara para gönderdiğini idda etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bu iddiaları ispat et" çağrısı gelmişti. Erdoğan, ispat edilmesi durumunda kendisinin Cumhurbaşkanlığı'nı bırakarak siyasetten de çekileceğini söylemişti.
CHP lideri ise salı günkü grup toplantısında iddialarıyla ilgili olarak bazı belgeleri göstermiş, bazı isimleri ve gönderilen rakamları dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve belgelerde adı geçen bazı isimlerin de avukatı olan Ahmet Özel, belgelerin savcılığa teslim edilerek suç duyurusunda bulunulması çağrısında bulunmuştu. Özel, kağıtların tamamının sahte olduğunu dile getirmişti.
Dün, CHP Parti Meclisi'nin ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bu konuda Meclis'e bir araştırma önergesi vereceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün konuya ilişkin açıklamasında 'Yurt dışına giden tek kuruş yok' açıklamasında bulunmuştu.
CHP, belgelerin araştırılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep ederek bu yönde önerge sunmuştu. Önerge, Mecliste reddedildi.
Kaynak: haberinburada
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