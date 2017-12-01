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Son Dakika! CIA'in Eski Başkan Yardımcısı Hakkında Yakalama Kararı

SON DAKİKA! CIA'İN ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

15 Temmuz darbe girişi sırasında Türkiye'de olduğu tespit edilen CIA'in eski başkan yardımcısı Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Son Dakika! Cıa'in Eski Başkan Yardımcısı Hakkında Yakalama Kararı(8/10)4

15 Temmuz darbe girişi sırasında Türkiye'de olduğu tespit edilen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin eski başkan yardımcısı Graham E. Fuller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı son dakika haberine göre aynı soruşturma kapsamında, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile Osman Kavala tutuklanmış, Henri Barkey, CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir ve Osman Zeki Canıtez hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimin yurtdışı bağlantılarına ilişkin yürütülen "üst akıl" soruşturması kapsamında, CIA'nin eski başkan yardımcısı Graham E. Fuller hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

"TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ"

Yakalama kararında, "Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan diğer kişilerle Graham E. Fuller'in irtibatlı olduğu" belirtildi.

Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey'in 15-16 Temmuz 2016'da Büyükada'da yapılan toplantıda darbeyi organize edip koordine ettiği ileri sürülmüştü. Graham E. Fuller'in de aynı toplantıda olduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince Fuller hakkında çıkarılan yakalama kararıyla, Fuller'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türkiye'de olduğu ve ardından ülkeyi terk ettiği iddiası resmi kayıtlara geçmiş oldu.

DUGİN: RUS İSTİHBARATI DELİLLERİ TÜRKİYE'YE VERDİ

Rus Strateji uzmanı Aleksandır Dugin geçen hafta çıktığı bir Tv programında darbe öncesi Büyükada'daki toplantıya Henry Barkey ve Graham E. Fuller'in katıldığını iddia ederek, "Rus istihbaratının bu konuda elinde kesin deliller bulunuyor ve bu deliller Türkiye'ye iletildi. Darbe girişimi hiç kuşkusuz CIA ajanları tarafından yönetiliyordu" ifadeleri kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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