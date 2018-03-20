SON DAKİKA! ÇİFTLİK BANK CEO'SUNUN İDAESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI
Son dakika... Adalet Bakanı Gül Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ve kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.
Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin'e gönderdi.
DOSYA BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GÖNDERİLDİ
NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliği'ne gönderildi.
İADESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Geçtiğimiz Cumartesi günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iade dosyasının hazırlandığını açıklamıştı. Gül, son yaptığı açıklamada Mehmet Aydın'ın iadesi ve kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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