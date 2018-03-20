Galatasaraylı Fernando Muslera: Teklif Alıyorum
Yunanistan'dan Geri Adım! 2 Askeri İçin Nato Ve Ab'den Medet Ummuştu
Gözleriyle Takip Ediyor! Mezarlıkta Bulunan Oyuncak Bebek Korku Saçtı
Mohamed Salah, Didier Drogba'nın Rekoruna Göz Dikti
Yunanistan'a Koşarak Geçen Adanalı Hakkında Karar Verildi
Eczacıbaşı Vitra, Kadınlar Cev Kupasında Finale Yükseldi
Türkiye Kız Futsal Milli Takımı Dünya İkincisi Oldu
Yozgat'da Linç! Meydanda Soyundu, 50 Kişinin Saldırısına Uğradı
'tosuncuk' Az Kalsın 'guinnes Rekorlar Kitabı'na Girecekmiş
Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı
Dünyanın En Çok Kazanan Sporcusu Hamilton! İşte Aldığı Ücret
Milan, Real Madrid'in Genç Yıldızına Göz Dikti
Üniversite Hocası, Hakkında Çıkan Ölüm Haberini Ders Sırasında Öğrencilerinden Öğrendi
Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
Milli Takımın Yeni Formalarına Tepki Yağdı! Bu Nasıl Fiyat?
Tff, Aziz Yıldırım Ve Aykut Kocaman'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Papa'dan Fuhuş Özrü: Katolikler Adına Özür Diliyorum
15 Temmuz'da İstanbul'u İşgal Edeceklerdi, Ceza Yağdı!
Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Türkiye'ye Döndü

Son Dakika! Çiftlik Bank CEO'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı

SON DAKİKA! ÇİFTLİK BANK CEO'SUNUN İDAESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Son dakika... Adalet Bakanı Gül Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi ve kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.

Tarih : 20 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı(9/10)5

Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin'e gönderdi.

DOSYA BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GÖNDERİLDİ

NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliği'ne gönderildi.

İADESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iade dosyasının hazırlandığını açıklamıştı. Gül, son yaptığı açıklamada Mehmet Aydın'ın iadesi ve kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili sürecin başladığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Çiftlik  Bank  Ceo  Sunun  İdaesi  İçin  Süreç  Başlatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER