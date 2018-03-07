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Son Dakika! Cinderes'te Çatışmalar Başladı

SON DAKİKA! CİNDERES'TE ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'nın 47. gününde TSK ve ÖSO'nun Cinderes'e başlattığı meskun mahal operasyonunda sıcak çatışma yaşanıyor.

Tarih : 07 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Son Dakika! Cinderes'te Çatışmalar Başladı(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 47. gününde Cinderes'in merkezinde çatışmalar başladı.

TSK VE ÖSO, CİNDERES'E DAYANDI

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'e dayandı.

MESKUN MAHAL OPERASYONU BAŞLADI

Afrin'e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.

BİR KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Kafr Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor.

AFRİN'DEN ÖNCEKİ SON BÜYÜK YERLEŞİM

Ayrıca, Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu.

Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

155 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 121'i köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 155 bölgeyi kontrol altına aldı.

2940 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2940 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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