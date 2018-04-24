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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile Gönüşecek

SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜLENT ARINÇ İLE GÖNÜŞECEK

Son dakika! Ankara'da sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile bir araya gelecek.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:00
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Kaynak: haberinburada



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