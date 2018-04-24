SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜLENT ARINÇ İLE GÖNÜŞECEK
Son dakika! Ankara'da sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile bir araya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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