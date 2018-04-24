SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜLENT ARINÇ İLE GÖRÜŞECEK
Son dakika! Ankara'da sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile bir araya gelecek.
Son dakika! Ankara'da sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile bir araya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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