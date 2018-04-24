Kritik Zirve Başladı! Arınç'tan İlk Yorum: Davet Üzerine Buradayım!
Başbakan 'seçimler Ertelensin' Diyen Akpm'ye Sert Çıktı: İşinize Bakın
Mancini'nin Gönderdiği Futbolcu, İntikamını Fena Aldı
Fenerbahçe Beşiktaşlı Tolga'ya Dava Açıyor
Yargıtay Noktayı Koydu: Çalınan Altınları Site Yönetimi Öder
Sanal Paralar Tekrar Yükselişte! Nisan'da Yüzde 75 Arttı
Şırnak Şehidini, Daha Önce Teröristlerden Arkadaşı Kurtarmış!
'partnerimi Kaybettim' Notuyla Duyurduğu Haber Kahretti
Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç İle Görüşecek
Ak Parti'den Sert Çıkış: Chp Grup Başkanvekiliği Soytarılık Yeri Değil
Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar
Başakşehir'in Golcüsü Adebayor: Mancini'den Hiç Hoşlanmadım
Dünyanın En Zengini Bir Uzay Madencisi Olacak
Ankara'da Sürpriz İttifak Görüşmesi! Gözler Saat 17:00'ye Çevrildi
Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'i Bombaladı: Derbide Tiyatro Oynadı
Şevval'in Göğüs Frikiği Oynadığı Diziye Damga Vurdu
7 Milyon Euro'yu Kaybettik Demişlerdi, 5 Yıl Sonra Tüm Aileye Gözaltı
Çocuğunu Kucağına Alan Ferman Toprak: Tarkan'dan Önce Baba Oldum
İyi Parti, Cumhurbaşkanı Adayı Konusunda Kesin Kararını Verdi

son dakika! cumhurbaşkanı erdoğan, bülent arınç ile görüşecek

SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜLENT ARINÇ İLE GÖRÜŞECEK

Son dakika! Ankara'da sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile bir araya gelecek.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç İle Görüşecek(8/10)7


 



Son dakika! Ankara'da sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile bir araya gelecek.



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Son  Dakika  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Bülent  Arınç  İle  Görüşecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER