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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'yi Görüştü

SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gelişmeler ile ilgili olarak ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Lideri Putin ile de bir görüşme yaptı. İkili, Suriye ile ilgili yakın temas kararı aldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Suriye'yi Görüştü(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dvelet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YAKIN TEMAS KARARI ALINDI

İki lider görüşmede Suriye konusunu ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre liderler Suriye konusunda yakın temas halinde olma kararı aldı.

TRUMP İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan dün de ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapmış ve yine Suriye konusunu ele almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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