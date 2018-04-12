SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gelişmeler ile ilgili olarak ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Lideri Putin ile de bir görüşme yaptı. İkili, Suriye ile ilgili yakın temas kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dvelet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YAKIN TEMAS KARARI ALINDI
İki lider görüşmede Suriye konusunu ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre liderler Suriye konusunda yakın temas halinde olma kararı aldı.
TRUMP İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Erdoğan dün de ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapmış ve yine Suriye konusunu ele almıştı.
Kaynak: haberinburada
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