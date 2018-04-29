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SON DAKİKA! DENİZ KUVVETLERİ'NİN ESKİ KOMUTANI HAYATINI KAYBETTİ


Son dakika! Deniz Kuvvetleri'nin eski komutanı hayatını kaybetti
Tarih : 29 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Son Dakika! Deniz Kuvvetleri'nin Eski Komutanı Hayatını Kaybetti(8/10)4

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in, bu sabah saatlerinde Koç Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Balyoz kumpası mağduru olan Örnek, 75 yaşındaydı.

BALYOZ DAVASI

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verilmişti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe, 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti. Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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