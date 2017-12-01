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Son Dakika! DHKP-C'li Nuriye Gülmen Tahliye Edildi

SON DAKİKA! DHKP-C'Lİ NURİYE GÜLMEN TAHLİYE EDİLDİ

Son dakika... Terör örgütü üyeliğinden ceza verilen ve cezaevinde açlık grevi yapan Nuriye Gülmen'in tahliyesine karar verildi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Son Dakika! Dhkp-C'li Nuriye Gülmen Tahliye Edildi(10/10)6

Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden ceza verilen Nuriye Gülmen'in tahliyesine karar verildi.Gülmen, cezaevinde açlık grevi yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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