SON DAKİKA! DHKP-C'Lİ NURİYE GÜLMEN TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika... Terör örgütü üyeliğinden ceza verilen ve cezaevinde açlık grevi yapan Nuriye Gülmen'in tahliyesine karar verildi.
Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden ceza verilen Nuriye Gülmen'in tahliyesine karar verildi.Gülmen, cezaevinde açlık grevi yapıyordu.
Kaynak: haberinburada
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