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Son Dakika! Dışişleri, Abd İle Yürüttüğü Münbiç Görüşmelerini Askıya Aldı
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Son Dakika! Dışişleri, ABD ile yürüttüğü Münbiç Görüşmelerini Askıya Aldı

SON DAKİKA! DIŞİŞLERİ, ABD İLE YÜRÜTTÜĞÜ MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALDI

Son Dakika! Dışişleri kaynakları ABD ile yapılan Münbiç görüşmelerine ilişkin olarak "Yeni bakan göreve gelene kadar ABD ile detaylara girilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Son Dakika! Dışişleri, Abd İle Yürüttüğü Münbiç Görüşmelerini Askıya Aldı(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Ankara, ABD ile yürüttüğü Münbiç görüşmelerini askıya aldı.

Kaynaklar "ABD'de yeni dışişleri bakanı göreve gelinceye kadar görüşmelerde ayrıntılara girilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KRİTİK NOKTALARDA BULUNMAYACAK"

Diplomatik kaynaklar ayrıca Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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