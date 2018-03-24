SON DAKİKA! DİYARBAKIR'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre can kaybı yok.
Panikleyen halk ise sokaklara döküldü.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
- Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
- Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar