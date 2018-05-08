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Son Dakika! Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi

SON DAKİKA! DOLAR 4,30 LİRAYLA TARİHİ ZİRVEYİ YENİLEDİ

Son dakika! Dün Merkez Bankasının döviz hamlesine karşın yüksek seyrine devam eden dolar, 4,30 lira ile tarihi zirveyi gördü.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Son Dakika! Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi(6/10)2

Türk Lirası'nda son dönemdeki sert değer kaybının ardından Merkez Bankası dün beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu. Dolar kuru, 4,30 lira tarihi zirvesini yeniledi.

MERKEZ BANKASININ HAMLESİ

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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