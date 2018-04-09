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SON DAKİKA! ERDOĞAN İLE PUTİN, DOĞU GUTA'DA YAŞANAN KATLİAMI GÖRÜŞTÜ


Son Dakika! Erdoğan ile Putin, Doğu Guta'da Yaşanan Katliamı Görüştü
Tarih : 09 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan İle Putin, Doğu Guta'da Yaşanan Katliamı Görüştü(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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