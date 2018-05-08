Terörist Cenazesine Katılan Hdp'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis
Gökdeniz'in Vedası, Rus Taraftarları Ağlattı
Tutankamon'un Mezarındaki Gizli Oda İçin Uzmanlar Son Noktayı Koydu
Dolar Zirveyi Gördü, Pompaya Zam Bekleniyor!
Erdoğan'dan 'kur'an Değişmeli' Diyen Fransızlara Tokat Gibi Cevap
Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak
'bu Adam Sevilmez Mi?' Demişti! Üzücü Haber Geldi
Erdoğan, Seçim Vaatlerinde Beştepe'yi Satacağım Diyen İnce'ye Sert Çıktı: Bu Nasıl Cüce Bir Politika
Twitter Paylaşımına Maltepe Belediye Başkanı Yanıt Verdi
Son Dakika! Erdoğan, İnce İle Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi
Meteoroloji Müjdeyi Verdi! Hafta Sonuna Hava İyi!
Tmsf, Markantalya Avm'yi Satışa Çıkardı
İyi Parti'den Fetö Gözaltısına İlk Açıklama Geldi!
Trump'ın Kararını Açıklamasına Saatler Kala Ruhani Uyardı!
Papa Francesco'nun Kaderi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna Bağlı
Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı
Ysk'ya Başvurdu! 4'lü İttifakın İsmine İtiraz
İyi Parti'nin Kritik İsmi Fetö'den Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu, Kurtulmak İçin Aday Gösteri İddiası!
Dilenci Kadınlar Hasılatı Erik Dalı Eşliğinde Göbek Atarak Kutladı

Son Dakika! Erdoğan, İnce ile Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi

SON DAKİKA! ERDOĞAN, İNCE İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN KONUŞTU: TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden randevu isteyen Muharrem İnce ile görüşmesine ilişkin konuştu: Görüşme ile ilgili bir sorun yok, tarih henüz netleşmedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan, İnce İle Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden randevu isteyen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce ile görüşmesine ilişkin, "Görüşme ile ilgili bir sorun yok, tarih henüz netleşmedi" dedi.

"PARTİ BİNAMIZDA KENDİSİNİ KABUL EDEBİLİRİZ" DEMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada (Külliye) kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde konuşmuştu.

İNCE, CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN RANDEVU TALEP ETTİ

İnce, cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SP lideri Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğini söylemişti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Erdoğan  İnce  İle  Görüşmesine  İlişkin  Konuştu  Tarih  Henüz  Netleşmedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER