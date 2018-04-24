SON DAKİKA! ERDOĞAN: SEÇİM STARTINI İZMİR'DEN VERECEĞİZ
Son Dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk mitingi İzmir'de yapacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "İlk mitingimizi İzmir'de yaparak bismillah diyeceğiz." açıklamasında bulundu.
"İLK MİTİNGİMİZİ İZMİR'DE YAPACAĞIZ"
Büyükşehirlerden sadece İzmir ve İstanbul kaldı. Biz masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Cumartesi günü önce İstanbul'da kadın kollarımızın il kongresini gerçekleştireceğiz. Ardından İzmir'de kongremizi yapacağız. İlk mitingimizi İzmir'de yaparak bismillah diyeceğiz.
"24 HAZİRAN GENÇLERİMİZİN SEÇİM OLACAK"
Mayıs ayı içerisinde Avrupa'daki kapalı spor salonu toplantımızı bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Hangi ülke olduğunu şu anda açıklamak istemiyorum. Yeni dönem daha fazla demokrasi dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun dönemi olacaktır. 24 Haziran'ın asıl gençlerimizin seçimi olacağına inanıyorum.
"HİÇBİR COĞRAFYADAN UZAK KALMAYACAĞIZ"
Hiçbir coğrafyadan uzak kalmamaya özen göstereceğiz. Güvenlik politikalarımızı hak özgürlük insani değerlerimizin korunması esasına uygun şekilde sahada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dostları çoğaltma konusunda sahadaki faaliyetlerimizi daha da artıracağız."
"MİLLİ VE YERLİ PARAYLA BİRLİKTE KUR OYUNUNU DA BOZACAĞIZ"
Kur üzerinde oynanan oyunların derinliğinin olmadığı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Milli ve yerli parayla birlikte bu kur oyununu da bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız. Bu yıl sonu itibarıyla İstanbul'da 3. Havalimanın açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar İstanbul'umuzda Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Boğaz'dan 3 katlı tünelin geçişinin adımları atacağız. 18 Mart Çanakkale'deki muhteşem köprünün ayaklarının temelini attık."
Kaynak: haberinburada
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