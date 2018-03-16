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Son Dakika! Erdoğan'dan Ap'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın

Son Dakika! Erdoğan'dan AP'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın

SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN AP'YE: AKLINIZI KENDİNİZE SAKLAYIN

Son Dakika! Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun "Afrin'den çekilin" önerisine sert çıktı ve "Aklınızı kendinize saklayın" dedi.

Tarih : 16 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'dan Ap'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın(7/10)3

Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'den çekilin" diyen Avrupa Parlamentosuna sert çıktı.

Erdoğan, "Aklınızı kendinize saklayın" dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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