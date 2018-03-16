SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN AP'YE: AKLINIZI KENDİNİZE SAKLAYIN
Son Dakika! Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun "Afrin'den çekilin" önerisine sert çıktı ve "Aklınızı kendinize saklayın" dedi.
Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'den çekilin" diyen Avrupa Parlamentosuna sert çıktı.
Erdoğan, "Aklınızı kendinize saklayın" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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