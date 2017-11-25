Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ve Tuğrul Türkeş'i aradı. Görüşme Türkeş'in doğumunun 100. yılı vesilesi ile yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.

"TÜRKEŞ HAYIRLA YAD EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bu ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğuna değindi.

TUĞRUL TÜRKEŞ'İ DE ARADI

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada