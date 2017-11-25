SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TÜRKEŞ TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ve Tuğrul Türkeş'i aradı. Görüşme Türkeş'in doğumunun 100. yılı vesilesi ile yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.
"TÜRKEŞ HAYIRLA YAD EDİLİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bu ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğuna değindi.
TUĞRUL TÜRKEŞ'İ DE ARADI
Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İkisi Kardeş, 3 Kişi Kömür Çıkartılan Su Dolu Kuyuya Düştü
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar