SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM: BİZİM ABDULLAH GÜL DİYE BİR DERDİMİZ YOK
Son Dakika! Grup toplantısının ardından gazetecilerin "Abdullah Gül aday olur mu" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benim öyle bir derdim yok." dedi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bizim Abdullah Gül diye bir problemimiz yok." açıklamasında bulundu.
"BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"
Erdoğan'a Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağına yönelik iddialar soruldu. "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
- Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
- Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
- Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı
- Galatasaray'da Belhanda, Donk Ve Fernando'yu Suçladı: Çok Geride Oynuyorlar
DÜNYA HABERLERİ
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
Bu Haberle İlgili Yorumlar