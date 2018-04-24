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Son Dakika! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Yorum: Bizim Abdullah Gül Diye Bir Derdimiz Yok
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Son Dakika! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Yorum: Bizim Abdullah Gül Diye Bir Derdimiz Yok

SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM: BİZİM ABDULLAH GÜL DİYE BİR DERDİMİZ YOK

Son Dakika! Grup toplantısının ardından gazetecilerin "Abdullah Gül aday olur mu" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benim öyle bir derdim yok." dedi

Tarih : 24 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Yorum: Bizim Abdullah Gül Diye Bir Derdimiz Yok(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bizim Abdullah Gül diye bir problemimiz yok." açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"

Erdoğan'a Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağına yönelik iddialar soruldu. "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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