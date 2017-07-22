SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A MESCİD-İ AKSA TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. İki liderin gündemi Mescid-i Aksa'daki gerilim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. İki lider, Kudüs'teki Harem-i Şerif'te Filistinlilere yönelik kısıtlamalar ve can kayıpları nedeniyle yaşanan gerilimden dolayı endişe duyduklarını ifade ettiler.
ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ÇABA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bölgesel sorunların ağırlıkta olduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki lider, Kudüs'teki Harem-i Şerif'te Filistinlilere yönelik kısıtlamalar ve can kayıpları nedeniyle yaşanan gerilimden dolayı endişe duyduklarını ifade ederek, sorunun çözümü ve sükunetin sağlanması için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldılar.
"GERİLİMİ BİTİRMEK İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI"
Gerilime son verecek adımların bir an önce atılması gerektiğini belirten iki lider, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular.
ERDOĞAN KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN KÖRFEZ TURUNA ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Körfez'de Katar ekseninde yaşanan gerilimi de ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çerçevede Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyarete de atıfta bulunulan görüşmede, sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesinin önemi üzerinde durulduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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