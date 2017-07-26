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Son Dakika! Erdoğan'dan Kabine Üyelerine Ve Milletvekillerine Toplantı Çağrısı
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son dakika! erdoğan'dan kabine üyelerine ve milletvekillerine toplantı çağrısı

SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN KABİNE ÜYELERİNE VE MİLLETVEKİLLERİNE TOPLANTI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri ve milletvekilleri ile yarın bir görüşme yapacak.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'dan Kabine Üyelerine Ve Milletvekillerine Toplantı Çağrısı(5/10)5


AK Parti'de son dakika sürprizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu üyelerini ve milletvekillerini toplantıya çağırdı.



Görüşmenin yarın saat 11:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde, kapalı grup toplantısı şeklinde gerçekleşeceği açıklandı.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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