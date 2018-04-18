SON DAKİKA! ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR GERİLEDİ
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde olan dolar kuru, açıklamalar sonrası 4.0783 seviyesine geriledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dün ilk tepki olarak sert yükselen dolar/TL; güne 4.0925 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.09 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0783 seviyesine geriledi
ERKEN SEÇİM İYİMSERLİK YARATABİLİR
Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar.
Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.
Kaynak: haberinburada
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