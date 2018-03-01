SON DAKİKA! ERKEN SEÇİM İDDİALARINA HÜKÜMETTEN NET YANIT
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi. Bozdağ, "Hükümetin kararı çok açık. Seçim vaktinde olacak" diye konuştu.
"SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK"
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Daha önce bir kere erken seçim oldu, esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir. Türkiye'nin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. AK Parti'nin döneminde seçimler zamanında yapılmıştır. Seçim zamanında yapılacaktır, buna alışmayanlar alışsınlar." dedi.
"BM'NİN ATEŞKES KARARINDA AFRİN YOK"
Bozdağ, BM'nin ateşkes kararında sayılan yerler arasında Afrin'in olmadığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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